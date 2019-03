Limburgs wordt officiële regionale taal

Het Limburgs wordt nationaal erkend als een officiële regionale taal. Dat heeft minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) zaterdag op verkiezingstoernee door de provincie bekendgemaakt.

Het is de bedoeling dat in het najaar daarover een convenant met de provincie wordt gesloten, bevestigt een woordvoerster namens Ollongren berichtgeving in De Limburger.

Daarmee wordt het Limburgs in navolging van het Nedersaksisch de tweede officiële streektaal. Vorig jaar oktober kwamen het Rijk en de provincies waar Nedersaksisch wordt gesproken (Drenthe, Friesland, Gelderland, Groningen en Overijssel) al overeen te ijveren voor het behoud en promotie van deze streektaal.

In november vorig jaar sloot Ollongren een akkoord met de provincie Friesland voor het behoud en stimulering van het Fries, onder meer door het instellen van een leerstoel Friese taal en letteren aan de Rijkuniversiteit Groningen.