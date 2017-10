Limburgs verzet tegen Waalse zinkmijn

Twee Limburgse gemeenten en de VVV-Zuid-Limburg verzetten zich tegen de voorgenomen heropening en uitbreiding van een zinkmijn in Wallonië, vlak over de Zuid-Limburgse grens. Ze vrezen een ernstige aantasting van de natuur, het toerisme en de volksgezondheid in het Zuid-Limburgse grensgebied.

Zij willen dat de betrokken autoriteiten een grensoverschrijdende milieu-effectrapportage laten uitvoeren, mede omdat er nu geen sprake is van gedegen onderzoek. Zo staat in een door de burgemeesters Reg van Loo (Vaals) en Nicole Ramaekers-Rutjens (Gulpen-Wittem) ondertekende brief aan WalZinc en de Waalse grensgemeente Plombières.

Het bedrijf WalZinc wil net over de grens in België de oude zinkmijn Bleyberg uitbreiden. Gulpen-Wittem en Vaals zijn „verbijsterd”. Zij noemen de plannen een bedreiging voor onder meer de gezondheid van de inwoners en de landschappelijke waarde van het Zuid-Limburgse heuvelland.