Een 26-jarige man uit het Limburgse Baexem is aangehouden op verdenking van mensensmokkel. Marechaussees zagen de man zaterdagochtend lopen met een groep Moldaviërs in de buurt van de grensovergang van de N366 in Groningen. In totaal ging het om elf Moldaviërs van tussen de 3 en 39 jaar. Zij hebben asiel aangevraagd. Onder hen zijn vijf kinderen. De verdachte zit vast, maakte de Koninklijke Marechaussee maandag bekend.