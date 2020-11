Limburg zet militairen Oirschot in als boa in buitengebied

De provincie Limburg gaat militairen van de 13 Lichte Brigade in Oirschot inzetten als buitengewoon opsporingsambtenaar (boa). Het gaat om een volgens de provincie uniek proefproject waarbij tien medewerkers van de brigade buiten diensttijd en in boa-uniform toezicht gaan houden in het buitengebied van Limburg.

De militairen worden in hun vrije tijd opgeleid en vervolgens flexibel ingezet, lichtte een woordvoerder van de provincie vrijdag toe. De werkervaring die de militair als boa opdoet kan voordelig zijn bij het zoeken naar een nieuwe baan bij provincie of gemeenten, aldus de woordvoerder. Dat is met name voor mensen met een aflopend contract bij defensie interessant. Een van de voordelen is volgens de woordvoerder dat deze mensen vaardigheden hebben die gunstig zijn voor werken in het buitengebied. Tijdens opleiding en inzet als boa kunnen deze mensen nog in dienst zijn als militair.

De ingezette militairen hebben dan twee werkgevers. Als militair werken zij voor defensie, als boa voor de provincie. „Voordeel is dat dit ontwikkelingskansen biedt voor militairen en zij hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten”, aldus de provincie. „Daarnaast krijgt de provincie de beschikking over extra opsporingsambtenaren, die bovendien hun ervaring en inzichten meenemen vanuit Defensie.”

De zogenoemde Groene Brigade in Limburg telt momenteel zes boa’s die in actie komen tegen stroperij en dumpen van afval en toezien op recreatie. Daaraan worden de tien boa’s uit Oirschot op flexibele basis als reservist toegevoegd. „Dat wil zeggen dat we hen oproepen als we extra mensen nodig hebben, bijvoorbeeld in het weekend, bij illegale feesten in groeves of illegaal vissen. De extra uren naast hun reguliere baan als militair krijgen ze ook vergoed.”

Binnen de 13 Lichte Brigade in Oirschot begint binnenkort de werving van personeel voor de tien vacatures als groene reservist. Begin 2021 wordt na een selectieprocedure gestart met de opleiding als boa. De provincie betaalt de opleiding en zorgt ook voor uniform, uitrusting en technische faciliteiten die de groene reservisten nodig hebben in hun werk. Medio 2021 kunnen de flexibele boa’s aan de slag.