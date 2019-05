Limburg viert 75 jaar bevrijding

Limburg pakt groot uit met de herdenking van de bevrijding, 75 jaar geleden. Op 12 september 1944 begon de bevrijding van Limburg met de verovering van het dorpje Mesch bij Eijsden door de geallieerden. Limburg viert dat van september tot maart 2020 met een scala van festiviteiten en herdenkingen.

In Weert vond woensdag een ontmoeting plaats van organisatoren van bevrijdingsherdenkingen in Limburg. Bij die bijeenkomst werd een tipje van de sluier gelicht over wat waar herdacht wordt.

De aftrap van de herdenking begint in het weekend van 12 tot en met 15 september 2019 in het eerste bevrijde stukje Nederland, Eijsden-Margraten en Maastricht. Van daaruit volgen de herdenkingen de opmars van de geallieerden door de provincie, eindigend op 3 maart 2020, toen Arcen 75 jaar geleden als laatste dorp in Limburg bevrijd werd.

Als onderdeel van de herdenking worden zoveel mogelijk verhalen van nog levende getuigen opgetekend of op video vastgelegd, en verder verspreid.