Limburg verbiedt sproeien uit beken en sloten

Waterschap Limburg verbiedt vanaf vrijdag besproeien van land met water uit beken en sloten. Dat is volgens het schap nodig om verdere daling van het waterpeil tegen te gaan, natuurschade te voorkomen en om water te sparen in de aanloop naar de zomer. Het schap waarschuwt dat er streng gecontroleerd gaat worden of iedereen zich aan het verbod houdt.

Volgens het waterschap was de grondwaterstand in Limburg na een natte winter goed hersteld. Maar nu het al wekenlang droog is, staat het grondwaterpeil alweer een halve meter onder normaal. Het schap heeft alle stuwen in watergangen hoog gezet, zodat er zoveel mogelijk Maaswater naar de beken stroomt. Ook roept het schap nu al op om zuinig te zijn met het beschikbare water.

Waterschappen stellen eerste sproeiverboden in

Het sproeiverbod geldt volgens het schap niet alleen voor landbouwers, maar ook voor particulieren die hun tuin besproeien vanuit een beek en voor beheerders van sportvelden die beekwater gebruiken.

Eerder is al een beregeningsverbod ingesteld voor grote delen van Brabant, voor de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug. Alle waterschappen stellen dat het neerslagtekort zo vroeg in het jaar nog nooit zo groot is geweest.