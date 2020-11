Limburg opgelucht om niet doorgaan vrachttaks vliegverkeer

De provincie Limburg is opgelucht nu het kabinet afziet van de invoering van een belasting op vrachtvluchten. „Het kabinet ziet in dat door de vrachtbelasting vliegmaatschappijen zullen uitwijken naar omliggende landen, waardoor de gevolgen voor Maastricht Aachen Airport (MAA) groot zijn”, aldus de provincie in een vrijdagavond uitgegeven verklaring. De Limburgse gedeputeerde Joost van den Akker (VVD) spreekt van een enorme opsteker.

„Verstandig dat het kabinet het karakter van onze open economie en grensregio onderkent”, laat Van den Akker weten. „Met het behoud van een gelijk speelveld in Europa - zonder nationale vrachtbelastingen - kunnen de concurrentiekracht en werkgelegenheid van logistiek in de grensregio Limburg zo sterk mogelijk blijven. Juist in deze crisistijd bewijst MAA zijn grote toegevoegde waarde voor het luchtvrachtvervoer van Nederland. We werken vol vertrouwen verder aan de toekomst van MAA.”

Directeur Jos Roeven van Maastricht Aachen Airport is naar eigen zeggen enorm blij met dit nieuws: „Ik heb me hier hard voor gemaakt, omdat deze vorm van vliegbelasting ons als luchthaven in de grensregio onevenredig hard zou treffen. Juist in deze tijd blijkt onze meerwaarde voor onze vrachtklanten. En die meerwaarde wordt alleen maar groter.”