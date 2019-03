Limburg opent jacht op wasbeer

De provincie Limburg heeft toestemming gegeven voor het afschieten van wasberen. De provincie neemt deze beslissing omdat de wasbeer oprukt en gezondheidsrisico’s en overlast veroorzaakt.

De populatie groeit fors. Eind 2017 was er een eerste melding van een wasbeer met jongen. Toen nog een unicum. Vorig jaar groeide de populatie al tot zo’n honderd dieren. De wasbeer opvangen, zoals de Partij voor de Dieren wil, kan niet, laat de provincie weten. Dat is te duur en onvoldoende effectief, aldus de provincie. Afschieten is de enige zinvolle optie.

Daardoor hoopt de provincie te voorkomen dat de dieren zich definitief in Limburg vestigen. De provincie pleit voor Europese maatregelen, omdat de wasbeer vooral vanuit Duitsland de landsgrenzen naar Limburg overschrijdt. De wasbeer komt van nature niet voor in Nederland en dat verplicht de provincie tot het aanpakken van deze soort. Om die reden moeten volgens de provincie „uitroeiingsmaatregelen” worden genomen.