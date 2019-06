Limburg: onderzoek naar inhuren (ex-)politici

De provincie Limburg gaat de Zuidelijke Rekenkamer vragen een onderzoek in te stellen naar alle benoemingen door de provincie. De Limburgse Staten besloten hier vrijdag unaniem toe.

De Staten reageren daarmee op onthullingen door NRC en Dagblad de Limburger van vrijdag. Daaruit blijkt dat de provincie Limburg meer geld uitgeeft dan alle andere provincies samen aan het inhuren van voormalige bestuurders en politici voor opdrachten en baantjes. Voor 31 mensen zou zo’n 2 miljoen euro zijn uitgetrokken voor 46 klusjes.

De benoemingen zouden in strijd zijn met de eigen aanbestedings- en integriteitsregels. Baantjes werden exclusief toegekend, zonder dat vacatures werden opengesteld. Alle partijen in de Staten willen dat voortaan open sollicitatieprocedures worden gehanteerd.

Uitgaven aan opdrachten voor oud-politici moeten binnen een jaar zijn teruggebracht richting het landelijk gemiddelde, spraken de Staten bovendien uit. De Limburgse gedeputeerde Ger Koopmans (CDA) beloofde de Staten nieuw beleid rond het inhuren van (ex-)politici en bestuurders.

Drie jaar geleden hebben Provinciale Staten van Limburg de provincie ook al per motie opgeroepen voortaan open en transparant te zijn bij benoemingen. Met name de oppositie in de Staten constateerde vrijdag dat deze toen aangenomen motie niet leidde tot gedragsverandering bij het college van Gedeputeerde Staten. Dat droeg bij aan het in stand houden van het slechte imago van Limburg op dit gebied, aldus de oppositie.

De Kamerleden Attje Kuiken (PvdA) en Nevin Özütok (GroenLinks) hebben Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken vrijdag gevraagd te onderzoeken of de provincie Limburg zich gehouden heeft aan de geldende wet- en regelgeving. Ze willen dat Ollongren hierover gaat praten met de Limburgse gouverneur Theo Bovens. Daarnaast vragen ze de minister om nieuwe landelijke integriteitsregels voor (oud-)politici en -bestuurders.