Limburg krijgt een miljoen bomen erbij

Limburg krijgt er de komende jaren een miljoen bomen bij. Ook krijgt Limburg een correctief bindend referendum, met een minimaal opkomstpercentage van 54 procent. Dat bleek maandag tijdens de presentatie in het gouvernement van het nieuwe collegeprogramma voor de komende vier jaar.

Het referendum is volgens CDA-gedeputeerde Ger Koopmans bindend voor de Staten. „Daarmee introduceer je een noodrem voor de samenleving”, zei Koopmans.

Voor natuur trekt de provincie de komende vier jaar 40 miljoen euro uit. In totaal besteedt de provincie aan nieuw beleid 400 miljoen euro.

Limburg krijgt de komende vier jaar een college met zeven gedeputeerden, twee voor het CDA, de overige partijen elk één: Forum voor Democratie, PVV, VVD, lokale partijen en een voormalig Statenlid van GroenLinks. Deze partijen spreken van een „extraparlementair” college, wat wil zeggen dat steeds wisselende meerderheden worden gezocht. Het collegeprogramma is volgens Koopmans samengesteld uit elementen uit de programma’s van alle elf Statenfracties.

De linkse Statenfracties distantiëren zich van het college, dat volgens hen rechts is. Carla Brugmans positie binnen GroenLinks is omstreden. De partij overweegt haar uit GroenLinks te zetten.

Limburg is vooralsnog de enige provincie waar Forum voor Democratie (FVD), de grote winnaar van de provinciale verkiezingen, in het bestuur komt. Gedeputeerde Ruud Burlet van FVD heeft duurzaamheid in zijn portefeuille en gaat zich naar eigen zeggen inzetten voor alternatieve energiewinning en de opslag van energie.