Limburg is lokaal wit door lichte sneeuwval

In delen van Limburg was het woensdagochtend wit. De lichte sneeuw werd veroorzaakt door uitsneeuwende mist. Die ontstaat wanneer mistdruppels in een dik mistveld bevriezen en veranderen in sneeuwvlokken, aldus Weeronline.

Hoe langer een mistlaag al bestaat en hoe kouder het is, des te groter de kans dat de mistdruppels veranderen in sneeuwvlokken. Ook luchtvervuiling speelde een rol in deze sneeuwval. Er waren veel stofdeeltjes in de lucht waar waterdamp zich in de vorm van ijskristallen op kon afzetten.

De mistlaag was dinsdag al aanwezig met ook de lokale ijsdag in het Limburgse Ell. Daar kwam de temperatuur niet boven de -0,1 graden uit.

Het zijn niet de eerste sneeuwvlokken van dit winterhalfjaar. In november viel lokaal in het zuiden van Limburg al wat natte sneeuw. Hier bleef echter niets van liggen. Het is dus wel de eerste keer deze winter dat het ergens in Nederland wit kleurt van de sneeuw.