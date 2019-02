Lilly (10) spijbelt voor een schoner milieu

Sneeuw of geen sneeuw: de 10-jarige ”klimaatspijbelaarster” Lilly Platt zit elke vrijdagochtend van negen tot tien voor het gemeentehuis van Zeist. Met haar actie wil ze aandacht vragen voor de klimaatproblematiek.

In Brussel gaan de scholieren met tienduizenden tegelijk de straat op om aandacht te vragen voor het klimaat. In Nederland is scholiere Lilly Platt vooralsnog de enige. Met een dekentje over haar benen en omringd door de goede zorgen van haar moeder vestigt ze deze vrijdag al voor de eenentwintigste keer de aandacht op klimaatproblematiek. Naast haar zit een koukleumende Jesse Klaver, fractievoorzitter van GroenLinks, die haar vandaag gezelschap houdt.

Wat wil je bereiken door te staken van school?

„Ik wil dat alle politici naar me gaan luisteren. Dan sluiten de wereldleiders zich aan bij het Akkoord van Parijs, zodat de opwarming van de aarde niet boven de anderhalve graad komt en de emissies laag blijven. Anders gaat al het ijs smelten. En dan moet iedereen laarzen hebben, want dan staat deze hele plek onder water.”

Jij vindt jezelf geen spijbelaar. Waarom niet?

„Spijbelen is dat je weggaat van school om alleen maar…” Ze denkt even na en maakt een wegwerpend gebaar. „je eigen dingetjes te doen. Maar dit is serieus! Dit is voor het klimaat, voor het milieu en voor de dieren. Dit is voor de toekomst! Ik ga niet zomaar weg van school, maar ik moet dit doen. We hebben alleen deze planeet en voor deze planeet moeten we zorgen.”

Je opa heeft je geïnspireerd om voor het milieu te vechten. Hoe?

„Mijn opa is geoloog en hij was ook altijd met het milieu bezig. Op een keer liepen we samen naar de McDonalds. Ik kon toen nog niet zo goed in het Nederlands tellen, dus oefenden we door alle stukken plastic op de grond te tellen. We kwamen tot 91! Dat is veel voor vijftien of twintig minuten lopen. Mijn opa vertelde dat alles wat op de grond ligt naar de oceaan toe gaat. Dat vond ik heel erg om te horen.”

Geïnspireerd door haar opa begon Lilly met een Facebook-account Lillys Plastic Pickup, waarop ze de resultaten van haar zwerfvuilopruimacties laat zien. Ondertussen is ze ook jeugdambassadeur voor de initiatieven Plastic Pollution Coalition en World Cleanup Day.

In april 2018 sprak ze op de Plastic Whale Conference in Noorwegen.

Zou je willen dat meer Nederlandse scholieren gingen staken?

“Ja. Ik denk dat in Nederland niet zoveel scholieren staken omdat scholen hier denken dat het spijbelen is. Maar nee, het is geen spijbelen. Mijn school vindt het oké dat ik dit doe. Plus: het is alleen maar van 9 tot 10 uur ‘s ochtends en dan ga ik weer netjes naar school voor de rest van de dag.”