Lilian Janse (SGP): Blootposter voor filmfestival Vlissingen respectloos

De SGP in Vlissingen heeft dinsdag protest aangetekend tegen een poster met daarop een schilderij van een blote vrouw. De poster moet het Vlissingse filmfestival ”Film by the Sea” in september onder de aandacht brengen.

„Veel mensen, ook niet-kerkelijken, vinden deze poster echt niet kunnen. Dat is mij gebleken uit telefoontjes van burgers”, zegt SGP-fractievoorzitter Lilian Janse dinsdagmiddag desgevraagd. Op de verftekening is een blote vrouw van achteren te zien. Ze is in „innige omhelzing” met een schilder afgebeeld.

„Zo wordt de vrouw opnieuw als lustobject afgebeeld”, zegt Janse. „Dat vind ik respectloos. Zeker gezien de MeToo-discussie. Ik weet dat in de kunst heel wat vrouwelijk bloot wordt afgebeeld. Maar bloot is iets voor privé. Vrouwen lopen toch ook niet naakt over straat. Die horen normaal gekleed hun weg te gaan.”

Het baart haar zorgen dat de poster met de naakte vrouw op afzienbare termijn „in Vlissingen en ook daarbuiten” prominent in beeld wordt gebracht. „Dat vind ik geen goede promotie van Vlissingen.”

De organisatie van Film by the Sea was woensdagmiddag niet bereikbaar voor commentaar.