Lili en Howick weer terecht na onderduiken

De in Nederland opgegroeide Armeense kinderen Lili (12) en Howick (13) zijn weer terecht, nadat ze enkele dagen ondergedoken hebben gezeten. Esther van Dijken, die in nauw contact staat met de familie en de kinderen, bevestigt maandag berichtgeving hierover in het AD.

„Ik heb dit inderdaad gehoord van de advocaat van de kinderen en van de autoriteiten”, zegt Van Dijken.

Het AD meldt dat voogdij-instelling Nidos zich weer over de kinderen ontfermt. Ze zijn volgens de krant weer terug bij hun pleeggezin. Afgelopen zaterdag werden ze elders ondergebracht, volgens kinderrechtenactivist Britt Borghaerts om de kinderen een paar dagen op adem te laten komen, zo zegt ze tegen de krant.