Lili en Howick smeken koning en Rutte

De kinderen Lili en Howick, die terug moeten naar hun geboorteland Armenië, hebben een brief geschreven aan het koningspaar en premier Mark Rutte. Daarin smeken ze om niet uitgezet te worden en om hun moeder terug naar Nederland te halen. De brief staat afgedrukt in het AD.

„We zijn bang en we zijn boos. Het gaat heel slecht met onze moeder (..). Alstublieft, breng ons niet naar een weeshuis en breng ons moeder terug”, schrijven de kinderen.

Afgelopen vrijdag bepaalde de Raad van State dat Lili en Howick terug moeten naar hun geboorteland, waar hun moeder Armina vorig jaar al naar is uitgezet. Uiterlijk 8 september moeten ze uit Nederland weg zijn. Ze komen in Armenië waarschijnlijk in een weeshuis, omdat hun moeder kleinbehuisd is en kampt met psychische problemen.