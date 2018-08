Lili en Howick moeten weg uit Nederland

De in Nederland opgegroeide Armeense kinderen Lili (12) en Howick (13) mogen niet in Nederland blijven. Ze moeten terug naar hun geboorteland, waar hun moeder vorig jaar al naar is uitgezet. De Raad van State heeft vrijdag bepaald dat de staatssecretaris de kinderen terecht een asielvergunning heeft geweigerd. Ook mogen ze een andere procedure niet in Nederland afwachten. Hun advocaat Patricia Scholtes vindt de uitspraak „onbegrijpelijk” en „zeer slecht voor het belang van de kinderen”.

Op de gescheiden uitzetting vorig jaar kwam veel kritiek, onder andere uit de Tweede Kamer en van de Kinderombudsvrouw. De kinderen waren ondergedoken en konden terecht bij een bevriend opvanggezin.

De tieners lopen in Armenië net als hun moeder geen gevaar voor vervolging of ernstige schade door een onmenselijke behandeling. Evenmin komen zij in een mensonterende situatie terecht, stelde de hoogste bestuursrechter. De Raad vindt dat staatssecretaris Mark Harbers van Justitie voldoende afspraken heeft gemaakt over de opvang na terugkeer. En als de autoriteiten geen huisvesting regelen of als de moeder niet voor ze kan zorgen, dan zullen buitenlandse organisaties helpen.

Maar volgens advocaat Scholtes is er nog niets concreet geregeld. Ze hebben geen woning en ze zijn niet op een school ingeschreven. Het betekent volgens haar dat de kinderen naar een toch al overvol weeshuis gaan. De moeder heeft psychische problemen en woont in een kleine kamer waar Lili en Howick niet terecht kunnen. Het gezin heeft er geen familie.

Volgens Scholtes heeft de rechter niet geluisterd naar de Raad voor de Kinderbescherming, die het voor de ontwikkeling beter vond dat de kinderen in Nederland zouden blijven. Scholtes ziet de uitspraak als een hellend vlak voor kinderrechten. Ze weet niet wanneer de uitzetting plaatsheeft, maar verwacht dat het snel gebeurt. Justitie zet in op een spoedige terugkeer.

De Armeense moeder kwam in 2008 naar Nederland met de twee peuters. Haar asielaanvraag werd telkens afgewezen maar ze verzette zich tegen vertrek. Lili en Howick wonen in Amersfoort en gingen daar naar school. Ze spreken amper Armeens. De burgemeester, klasgenootjes en andere belangstellenden voerden actie voor het gezin.

Armenië ligt ingeklemd tussen Georgië, Azerbeidzjan, Iran en Turkije.