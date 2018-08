Lili en Howick gaan waarschijnlijk snel weg

De Armeense kinderen Lili en Howick moeten waarschijnlijk al op korte termijn weg uit Nederland. Hun advocaat Patricia Scholtes heeft begin volgende week een gesprek hierover met de Dienst Terugkeer en Vertrek (DTV) van het ministerie van Justitie. De dienst heeft vrijdag zelf aangegeven in te zetten op een zo spoedig mogelijke hereniging met de moeder, die vorig jaar al naar Armenië is uitgezet.

Volgens de raadsvrouw zullen ze met het vliegtuig naar de Armeense hoofdstad Jerevan gaan. Ze gaat er in ieder geval van uit dat de kinderen nog de tijd krijgen om afscheid te nemen.

Scholtes heeft vrijdagmiddag na de uitspraak van de Raad van State de kinderen nog niet gesproken, maar wel de moeder. Volgens haar is zij erg emotioneel. „Het is een kromme situatie: zij mist haar kinderen heel erg, maar het probleem is dat ze machteloos is voor haar kinderen. Ze wil het beste voor hen, maar dat gaat niet”, aldus Scholtes.

De Raad van State had in deze zaak eerder dan gebruikelijk uitspraak gedaan, omdat ook de rechter duidelijkheid wilde geven voordat de scholen weer beginnen.