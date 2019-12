„Lik-op-stukbeleid rond jaarwisseling”

Ruim driekwart van de Nederlanders vindt dat er volgend jaar geen vuurwerk mag worden afgestoken in wijken waarin politie en hulpverleners worden bedreigd. Dat staat in onderzoek van I&O Research in opdracht van het vakblad Binnenlands Bestuur dat donderdag naar buiten werd gebracht.

Het gros van de Nederlanders (95 procent) is volgens het onderzoek voorstander van zwaardere straffen bij geweld tegen politie of hulpverleners. Vanaf 1 januari wordt er een wet van kracht die het hinderen van onder anderen agenten en ambulancepersoneel zwaar bestraft. De maximumstraf wordt verdriedubbeld tot drie maanden cel.

Ruim een kwart van de Nederlanders (28 procent) vindt dat de agressie tegen hulpverleners voorrang moet krijgen in de handhaving, nog voor zaken zoals de handel in illegaal vuurwerk en de handhaving van de tijden waarop er vuurwerk mag worden afgestoken.

Waterbedeffect

Voor iets meer dan de helft van de bewoners zou het vuurwerkverbod in vuurwerkvrije zones strenger mogen worden gehandhaafd. Eenzelfde percentage denkt dat er overlast ontstaat op andere locaties wanneer er vuurwerkvrije zones worden aangewezen, het zogenaamde waterbedeffect. Dat is een duidelijke toename ten opzichte van 2018 (43 procent).

Een groeiende meerderheid van de Nederlanders (66 procent) blijkt voorstander te zijn van het verbieden van knalvuurwerk (in 2018 was dit 63 procent). Over het afsteken van vuurpijlen zijn Nederlanders verdeeld. Het aandeel voorstanders van een dergelijk verbod is wel gegroeid, van 41 naar 48 procent. Alleen CDA- en FVD-kiezers zijn nog duidelijk tegen een algemeen vuurwerkverbod.

Bij de andere partijen is het beeld verdeeld (VVD, 50PLUS) of is een meerderheid voor een vuurwerkverbod (overige partijen). Van de christelijke partijen (CU en SGP) is een stabiele meerderheid voor een algemeen vuurwerkverbod.

Afsteekgedrag

Het aandeel vuurwerkafstekers is sinds 2016 stabiel. Binnen leeftijdsgroepen zijn er wel trends in afsteekgedrag. De trend dat jongeren minder vuurwerk afsteken, zet door. Daar staat tegenover dat verhoudingsgewijs meer 25- tot 34-jarigen vuurwerk afsteken, in minder mate geldt dit ook voor 35- tot 49-jarigen.

Van alle Nederlanders zegt 7 procent zich niets te zullen aantrekken van vuurwerkvrije zones. Vorig jaar was dat 4 procent van de ondervraagden.

