Lijsttrekker Forum040 vertrekt na ophef

De lijsttrekker van Forum040 in Eindhoven is dinsdag opgestapt vanwege onthullingen over twee veroordelingen voor mishandeling, stalking en bedreiging. De partij heeft dat dinsdagavond bevestigd.

Forum040 is geïnspireerd op Forum voor Democratie (FVD). Veel kandidaten van de nieuwe Eindhovense partij zijn ook lid van FVD maar een directe relatie met de landelijke partij van Thierry Baudet is er niet.

Het Eindhovens Dagblad meldde dinsdagochtend dat lijsttrekker Jake van Kruijsdijk een strafblad heeft. De veroordelingen voor mishandeling, stalking en bedreiging komen voort uit een vechtscheiding, aldus de partij die niet wist over de zaken.

„Gezien de huidige publicaties rondom mijn persoon heb ik besloten om me geheel terug te trekken als lijsttrekker”, laat Van Kruijsdijk weten in een verklaring.

Omdat de kandidatenlijsten voor de verkiezingen al definitief zijn, blijft hij wel op het stembiljet staan. Hoe de partij verder gaat, is nog niet duidelijk.