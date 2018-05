Lijst Palmen terug in coalitie Brunssum

De partij van de omstreden wethouder Jo Palmen blijft deel uitmaken van de coalitie in de Limburgse gemeente Brunssum. De oude coalitie gaat ook de komende vier jaar samen verder, liet Burgerbelangen Brunssum (BBB) Lijst Palmen donderdag weten.

De gemeenteraad beslist later of Jo Palmen zelf ook wethouder wordt. De raad benoemde Palmen in oktober tot wethouder. Vlak daarna kwam een voor Palmen negatief integriteitsrapport op tafel, maar de raad hield de wethouder de hand boven het hoofd. Daarop stapte toenmalig burgemeester Luc Winants op. De zaak leidde tot veel commotie, zelfs minister Kajsa Ollongren vond dat Palmen moest opstappen. Maar Palmen weigerde.

De winnaars van de verkiezingen, BBB Lijst Palmen en Progressief Akkoord (PAK) streefden naar eigen zeggen naar een brede coalitie, maar bereikten geen overeenstemming met de voormalige oppositiepartijen VVD, SP, PvdA en CDA. Zo blijft de raad in Brunssum ook de komende vier jaar verdeeld tussen een coalitie van lokale partijen en een oppositie van landelijke partijen.