Lijst gebruikers asbestgrit verbijstert FNV

Vakbond FNV is verbijsterd over de lijst met namen van bedrijven die staalgrit hebben gebruikt dat mogelijk vervuild was met asbest. Staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken) maakte bekend dat daarop zeshonderd ondernemingen staan die gebruik maakten van het middel om harde ondergronden te reinigen. Het gaat onder meer om Rijkswaterstaat, Shell, Akzo, DSM, Tata Steel en diverse scheepswerven en straal- en schildersbedrijven.

„Hoe is het mogelijk dat in een ontwikkeld land een stof, waar iedereen in ons land terecht doodsbenauwd voor is, verkruimeld over het hele land als pepernoten is uitgestrooid?”, zegt beleidsadviseur Wim van Veelen van de FNV. „Laten we hopen dat het lage blootstellingen zijn.” TNO doet daar nog onderzoek naar.

De vakbond stelde eerder al het bedrijf Eurogrit/Sibelco aansprakelijk voor de levering van het met asbest vervuild straalgrit aan afnemers. Van Veelen schat dat zo’n 2500 mensen met het spul hebben gewerkt.

De vakbond wil nu ook van Van Ark weten hoe het grit bij de betrokken bedrijven is verwijderd en wie daarop heeft toegezien.