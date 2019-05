Lijnbus brandt af, inzittenden ongedeerd

In het Utrechtse Odijk is in de nacht van vrijdag op zaterdag een lijnbus van vervoersbedrijf Qbuzz in vlammen opgegaan. Aan boord waren zeven personen. Naast de chauffeur en een bijrijder, waren dat vijf passagiers. Zij bleven ongedeerd en zijn door Qbuzz verder vervoerd.

De bus brandde af op de N229. De brandweer zette twee korpsen in om het vuur te blussen. De oorzaak is mogelijk een klapband geweest, die vonken heeft veroorzaakt. Toen de brandweer arriveerde was de brand al zo ver gevorderd dat de bus met plaats voor zo’n vijftig à zestig personen niet meer was te redden.