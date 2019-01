Lift UMCG met 14 personen valt, 1 gewonde

Door een ongeluk met een lift in het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) is donderdag een gewonde gevallen. Door nog onbekende oorzaak viel de liftcabine met daarin veertien mensen een aantal etages naar beneden.

De lift was op de zesde verdieping vast komt te zitten en bij een poging hem los te krijgen, viel de cabine naar beneden. Het ongeluk gebeurde in het faculteitsgebouw aan de Antonius Deusinglaan 1 op het UMCG-terrein. De gewonde is overgebracht naar de Spoedeisende Eerste Hulp van het UMCG.

„Dit ongeluk is niet alleen een grote schok voor de liftinzittenden, maar natuurlijk voor alle collega’s en studenten”, zegt het UMCG in een verklaring.

De medewerkers die zich nog in het gebouw bevinden, worden geïnformeerd. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren.

De andere liften van hetzelfde liftenblok zijn meteen buiten werking gesteld.