„Liever een kop koffie dan aansluiten op A9”

Een aanrijding tussen een vrachtwagen en een bestelbus op de A9 stuurt de ochtendspits in een deel van Noord-Holland flink in de war. Automobilisten richting het zuiden staan vanaf Alkmaar stil. Hoewel nog een rijstrook open is bij Heemskerk, waar het ongeluk gebeurde, is de vertraging inmiddels opgelopen tot anderhalf uur.

„Als je de kans hebt, neem thuis nog een kopje koffie”, adviseert een woordvoerder van Rijkswaterstaat. „Het heeft weinig zin om nog aan te sluiten. Half Noord-Holland staat al in de file. Het probleem is dat hier weinig alternatieven zijn. Polderwegen kunnen het verkeer ook niet aan.”

Rijkswaterstaat verwacht dat de problemen pas na de ochtendspits voorbij zullen zijn.