Liever debatteren dan demonstreren op Driestar College

Het Driestar College moet klimaatspijbelen toestaan. Die stelling poneert docente Janneke Pekaar donderdagmorgen in 5-vwo. Leerlingen die donderdag niet op het Malieveld demonstreren, gaan in debat.

Vier mensen mist ze het eerste lesuur bij Nederlands. „Toch een beetje verdacht als je vandaag afwezig bent”, zegt de lerares met een knipoog. „Ik had jullie wat activistischer ingeschat.”

Maar ook in de Goudse schoolbanken kun je bezig zijn met het klimaat. Op de vroege ochtend nemen voor- en tegenstanders stelling in een lagerhuisdebat. Leerlingen moeten gewoon naar school komen, zei Driestar-bestuurder Wim de Kloe donderdagmorgen in Trouw. Maar wie toch naar Den Haag gaat, laat juist zien hoe belangrijk het klimaat is, betoogt de pro-groep. „Je weet dat je straf krijgt, dus je laat zien dat je ergens voor staat.” „Maar minister Slob vindt dat het niet mag”, reageert een klasgenoot tegenover hem. Zijn opponent werpt tegen dat wel 350.000 wetenschappers de klimaatspijbelaars steunen. „Eh, je cijfers kloppen niet helemaal. Het zijn er 350”, wrijft een tegenstander hem onder de neus.

„Wat Slob zegt, is gewoon politiek correct”, meent een ander. „Als je druk op de overheid wilt uitoefenen, ga je natuurlijk niet volgen wat de minister zegt.” Ga op zaterdag demonstreren, betoogt een volgende vwo’er. „Dat is beter dan een dagje vrij nemen om te schreeuwen, terwijl je zelf nog uit plastic flesjes drinkt, op vliegvakantie gaat en vlees eet.”

Graadje warmer

De klimaatdemonstratie leeft niet breed op de Driestar, zegt directeur havo-vwo bovenbouw Jan Möhlmann. Slechts een handjevol scholieren vroeg of ze naar het Malieveld mochten. En er was een groepje fanatiekelingen die posters in het schoolgebouw ophing met de oproep mee naar Den Haag te gaan.

„Die haalde de conciërge telkens weg”, weet Danique Manschot uit 5-vwo. Een vriendin van haar verzuimt vandaag de lessen om bij het klimaatprotest te zijn, vertelt ze. „Zij mocht van haar ouders.”

Medescholier Emma Sonneveld maakt zich druk om duurzaamheid. „Ik erger me als thuis de lichten aan blijven staan. Ik vind het niet erg als het een graadje warmer wordt, maar het is de gevolgen niet waard.” Toch demonstreert ze deze dag niet. „Het zijn vooral aandachtvragers die naar Den Haag gaan. Ik ben niet zo’n type.” Breng je boodschap op een andere manier, vindt ook Gerbrand Castelijn. „Zoals het nu met de aarde gaat, kan het niet blijven. Ik zag pas foto’s van de Noordpool waar in korte tijd ijsbergen smelten.”

Met leerlingen die willen demonstreren denkt Möhlmann liever na hoe ze hun mening wél kenbaar kunnen maken. „Neem de Mars voor het Leven, waar je op een rustige manier je stem kan laten horen. Als scholieren zoiets op zaterdag organiseren, heb ik daar geen problemen mee.”

Minder koe

Na het debat laat docente Pekaar haar leerlingen een flyer maken waarop ze duurzame actiepunten moeten formuleren. „Klimaatspijbelen mag niet van meneer De Kloe, dus eet minder koe”, draagt een groepje voor – onder daverend applaus. Twee jongens presenteren een leeg velletje papier. „Laten we beginnen bij onszelf. Wij hebben niks op het blad getekend, zodat we het kunnen hergebruiken.”