Liesbeth Huyzer nieuwe plaatsvervangend korpschef

De woordvoerders emancipatie van PvdA (Kirsten van den Hul), D66 (Vera Bergkamp) en GroenLinks (Nevin Ozutok) nemen een petitie voor de Nashville-verklaring in ontvangst. De Kamer debatteert later in de week over deze verklaring waarin vooral orthodox-protestantse predikanten zich uitspreken tegen homoseksualiteit. beeld ANP