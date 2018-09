Lied verwoordt hoop van Syrische vluchteling

Het land ligt in puin, maar ons hart klopt nog steeds voor Syrië. Met die boodschap lanceren Syrische kinderen uit Raalte dinsdagmorgen het lied Hartslag. Het is een Nederlandse vertaling van een liedje dat vorig jaar in Syrië werd uitgebracht op de dag dat de oorlog zes jaar aan de gang was. In de Arabische wereld staat het sindsdien bekend als een lied van hoop.

„Het lied brengt onder woorden wat veel Syrische kinderen in Nederland ook als herinnering aan hun land hebben”, zegt een woordvoerder van UNICEF Nederland. De organisatie neemt Hartslag op in een lespakket voor de hoogste groepen van de basisschool. „Het initiatief kwam van de moeder van een tienjarige jongen in Raalte die moeite had om aansluiting te vinden. Hartslag helpt om ook op andere scholen met vluchtelingenkinderen het gesprek op gang te krijgen en meer begrip te kweken.”

Sinds de lancering in Syrië is het lied al in verschillende talen uitgebracht, steeds op initiatief van lokale vluchtelingen. Aan de Nederlandse versie werken ook Nederlandse kinderen mee.