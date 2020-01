Lidl roept oregano terug

Supermarktketen Lidl roept klanten op het product Oregano 7,5 gram van het merk Kania niet te eten, maar terug te brengen naar de winkel. In het product is een verhoogde hoeveelheid Pyrrolizidine-alkaloïden (PA’s) aangetroffen. Langdurige inname daarvan kan tot leverschade leiden.

Het gaat om potjes oregano met een houdbaarheidsnummer tot juni 2020 en de EAN-code 20000400. Het product is verkocht in alle filialen van Lidl Nederland. De kopers krijgen hun geld terug.

Pyrrolizidine-alkaloïden zijn stoffen die van nature in veel plantensoorten voorkomen, onder meer in kruiden. Deze stoffen zijn schadelijk als mensen ze in te grote hoeveelheden binnenkrijgen.