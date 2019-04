Lidl roept halfvolle vanilleyoghurt terug

Lidl haalt per direct de literpakken halfvolle vanilleyoghurt van het merk Milbona uit de schappen. Mogelijk bevat het product metaaldeeltjes, wat tot verwondingen kan leiden. De yoghurt is verkocht in de Nederlandse filialen, laat de supermarktketen weten.

Volgens een woordvoerster zijn de metaaldeeltjes ontdekt door een klant, die hierdoor niet gewond is geraakt.

Het gaat uitsluitend om de ‘Halfvolle vanille yoghurt’, 1 liter, van het merk Milbona met de EAN code 20329358, die houdbaar is tot 29 april. De supermarktketen verzoekt klanten dringend het product niet te consumeren maar terug te brengen naar de winkel. De kopers krijgen hun geld terug.