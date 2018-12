Lidl roept gourmetsaus terug wegens fout

Supermarktketen Lidl roept een product gourmetsaus terug wegens een fout in de productie. Er is per ongeluk pepersaus gedaan in een bakje waar eigenlijk knoflooksaus had moeten zitten.

Het gaat om het product Gourmet sauzen, 5 x 80 ml van het merk Delicieux. In de pepersaus zitten de bestanddelen tarwe-, selderij en soja, maar dat staat niet vermeld op het etiket. Mensen die voor deze ingrediƫnten allergisch zijn, worden verzocht het artikel terug te brengen naar de winkel. Ze krijgen dan hun geld terug.

Klanten die geen allergie voor de ingrediƫnten hebben, kunnen de saus gewoon eten.