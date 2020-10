Lidl roept dropstaafjes met gluten en tarwe terug

Supermarktketen Lidl en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit waarschuwen voor dropstaafjes waar gluten en tarwe inzitten die niet op de verpakking vermeld staan.

Het gaat om de Ons & Pond Dropstaafjes in een zakje van 250 gram met een houdbaarheidsdatum van 11-02-2022. Klanten die overgevoelig zijn voor gluten of tarwe kunnen het product terugbrengen naar de winkel en krijgen dan het aankoopbedrag terug. Mensen die niet overgevoelig zijn voor gluten of tarwe kunnen de dropjes wel gewoon opeten.