Lidl bedankt zijn medewerkers in paginagrote advertentie

Supermarktketen Lidl bedankt in een paginagrote advertentie in De Telegraaf alle medewerkers voor de manier waarop ze zich tijdens de coronacrisis opstellen. „Al onze 19.045 medewerkers, chauffeurs en leveranciers: Bedankt voor jullie tomeloze inzet! Samen staan wij dag in dag uit klaar voor onze klanten”, staat bovenaan de pagina met daaronder hun duizenden voornamen.

Supermarkten in Nederland hebben de afgelopen dagen alle zeilen moeten bijzetten om de schappen gevuld te krijgen en te houden omdat de bevolking massaal aan het hamsteren sloeg. Ondanks oproepen van premier Mark Rutte daarmee te stoppen en de verzekering van de supermarkten dat er voldoende voorraden zijn, vreesden veel mensen voor tekorten en sloegen zeep, toiletpapier en houdbaar voedsel in.

De hamsterwoede leidde tot topomzetten. Volgens onderzoeksbureau Nielsen werd er vorige week voor 998 miljoen euro uitgegeven in de supermarkten. Alleen in de kerstweek van 2017 gaven Nederlandse consumenten in één week meer uit.