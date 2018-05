Lid No Surrender vast na vondst munitie

In een boerderij bij het Brabantse Steenbergen heeft de politie onder meer explosieven, honderden kogels voor zware automatische vuurwapens en projectielen voor in raketwerpers gevonden. In een loods bij de boerderij ontdekten agenten bovendien vestjes van motorclub No Surrender.

De 54-jarige bewoner van de boerderij is opgepakt. Een paar kilometer verderop, in het Zeeuwse Tholen, werd ook iemand gearresteerd. Hij is 48 jaar oud, komt uit Steenbergen en is „actief lid” van No Surrender, zegt de politie.