Lid motorclub vast voor ontvoering clubgenoot

Een 26-jarig lid van motorclub No Surrender heeft zich woensdagochtend bij de politie gemeld voor betrokkenheid bij de mishandeling en ontvoering van een toenmalig clubgenoot in september in Breda.

De Hagenaar herkende zichzelf eerder deze week op bewakingsbeelden van de mishandeling op de parkeerplaats bij een meubelboulevard. De politie had de beelden getoond in het regionale opsporingsprogramma Bureau Brabant. De verdachte nam zelf contact op met de politie omdat hij een verklaring wil afleggen. Toen hij zich woensdagochtend meldde, is hij aangehouden.

Het 36-jarige slachtoffer werd door in totaal vier mannen geschopt en geslagen en in zijn eigen auto meegenomen. De Bredanaar liep diverse verwondingen op in zijn gezicht maar wilde geen aangifte doen en de politie niet meer vertellen over de mogelijke daders en het motief.

De politie vermoedt dat ook de overige drie verdachten betrokken zijn bij No Surrender.