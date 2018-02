Lid misdaadfamilie vast voor moordpoging

De 47-jarige Martien R. uit Herpen (Noord-Brabant) is maandagochtend aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de poging tot moord op een vrouw in Oss in 2015. Zijn advocaat Jan-Hein Kuijpers heeft dat bevestigd naar aanleiding van een bericht van het Brabants Dagblad.

De vrouw werd in 2015 in haar eigen huis in Oss beschoten. Ze raakte lichtgewond. Vorig jaar werd de vermoedelijke schutter al aangehouden in een tbs-instelling in Venray.

In 2016 werd opnieuw een aanslag op haar leven beraamd, maar toen maakte de schutter een vergissing en werd in Berghem een andere vrouw door het hoofd geschoten. Dit slachtoffer overleefde de aanslag ook.

Doelwit Bianca van der H. was de vriendin van Hans van Geenen, die in 2008 werd gedood bij een schietpartij op de A73 tussen Venlo en Nijmegen, vermoedelijk wegens een conflict in het drugsmilieu. De vrouw zat zelf ook in de hennepteelt.

Martien R. is lid van een beruchte misdaadfamilie uit Oss en omgeving. Hij heeft zelf een relatie gehad met Bianca van der H. en zat lange tijd vast voor de aanslag op Hans van Geenen. De rechtbank veroordeelde hem voor de moord maar het gerechtshof sprak hem in 2012 vrij.

De politie wil niet ingaan op de identiteit van de verdachte die maandag werd opgepakt en zijn exacte rol. Volgens het Brabants Dagblad denkt de politie dat hij het brein is geweest achter de aanslag in 2015. Advocaat Kuijpers benadrukt dat er geen spatje bewijs is en dat de politie Martien R. ten onrechte probeert zwart te maken.