Lid Caloh Wagoh vast voor liquidatie Amsterdam

Een 57-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats is maandag aangehouden voor betrokkenheid bij een liquidatie in Amsterdam in januari 2017. De verdachte is lid van motorclub Caloh Wagoh. Hij is donderdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die heeft zijn voorarrest met twee weken verlengd.

De aanhouding komt voort uit het onderzoek-Eris naar meerdere liquidaties. De verdachten in die zaak zijn overwegend leden van Caloh Wagoh.

De 57-jarige man wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij de liquidatie van de 25-jarige Justin Jap Tjong op 31 januari 2017 in Amsterdam. Daar is tot nu toe nog niemand voor vervolgd.

Volgende week donderdag is er een pro-formazitting tegen onder anderen twee kopstukken van Caloh Wagoh die worden verdacht van meerdere liquidaties.