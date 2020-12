Lichtpuntjes voor tolvrije Westerscheldetunnel

Nu ook een meerderheid in de Tweede Kamer er voor is, is afschaffing van de tol voor gebruikers van de Westerscheldetunnel een stap dichterbij. „Maar het is nog geen gelopen race”, benadrukt Kamerlid Stieneke van der Graaf van de ChristenUnie.

De vier coalitiepartijen in de Tweede Kamer CDA, VVD, D66 en CU dienden onlangs tijdens het debat over de begroting van minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) een motie in om een eind te maken aan de tolheffing bij de Westerscheldetunnel. Automobilisten tellen vijf euro neer voor een ritje door de ruim zes kilometer lange tunnel, de rit terug kost nog eens vijf euro extra.

Kamerlid Stieneke van der Graaf was mede-indiener van de motie. „Wij als CU vonden dat het kabinet moest onderzoeken welke bekostigingsmodellen er eventueel zijn om de tunnel tolvrij te kunnen maken. CDA en D66 wilden vooral een onderzoek naar de sociaaleconomische effecten van afschaffing van de tolheffing. Deze wensen zijn samengevoegd in een motie die steun kreeg van de hele Kamer, op Forum voor Democratie na”, vertelt Van der Graaf.

Van Nieuwenhuizen vindt tolvrije tunnel Zeeland geen prioriteit

Verkiezingen

Het CU-Kamerlid zegt dat het de bedoeling is dat de Kameruitspraak wordt meegenomen in de onderhandelingen over de vorming van een nieuw kabinet, na de komende verkiezingen in maart. „Als CU hopen we echt dat er aan de formatietafel concrete afspraken voor de lange termijn worden gemaakt. Deze motie is een perspectiefrijke stap, die een tolvrije tunnel dichterbij brengt. Maar we zijn er nog niet.”

Van der Graafs pleidooi voor een tolvrije oeververbinding tussen Zeeuws-Vlaanderen en Zuid-Beveland komt voort uit haar opvatting dat de rijksoverheid meer oog moet hebben voor een goede bereikbaarheid van regio’s die buiten de Randstad liggen. „En juist in een gebied als Zeeuws-Vlaanderen, waar er sprake is van minder gunstige demografische ontwikkelingen, moet je als overheid goed kijken wat je daar kunt doen om de plaatselijke sociaaleconomische situatie te verbeteren.”

Afgezien daarvan is het volgens haar ook „gewoon heel merkwaardig dat er overal in het land wegen worden aangelegd waar het idee om daar tol te heffen bij niemand zou opkomen, terwijl in een toch al afgezonderde regio als Zeeuws-Vlaanderen moet worden betaald voor een wegverbinding.”

Volgens Van der Graaf voelden de Zeeuws-Vlamingen zich tijdens de coronacrisis nog extra geïsoleerd toen de grens met het aangrenzende en goed bereikbare België wegens de lockdown daar dichtging en winkels werden gesloten. „Zeeuws-Vlamingen die voor winkelen, werk of familiebanden op België zijn aangewezen raakten nog meer in het nauw.”

Duurzame oplossing

Het schrappen van de tolheffing, die zonder wijzigingen nog tot 2033 voortduurt, zou ongeveer 400 miljoen euro kosten. Minister Van Nieuwenhuizen (VVD) van Infrastructuur vindt dat de tolkwestie niet op het bordje van het huidige kabinet thuishoort; zij meent dat de provincie Zeeland als eigenaar van de Westerscheldetunnel het probleem zou moeten tackelen. Maar de bewindsvrouw stond positief tegenover de motie van de coalitiepartijen.

De oppositiepartijen PvdA en SP pleitten er bij de minister voor om de tunnel vanaf 1 januari 2021 één jaar lang tolvrij te maken en daarna verder onderzoek te doen. Maar de coalitie ziet liever een duurzame oplossing. „Het politieke doel komt nu dichterbij”, zegt Van der Graaf. „Je zou bijvoorbeeld de afschaffing van de tol kunnen bekostigen met de opbrengst van de kilometerbeprijzing die eraan zit te komen als gevolg van het klimaatakkoord.”