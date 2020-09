Lichtprojectie in Den Haag voor bedreigde vrouwenarts Congo

Met een speciale lichtprojectie op het stadhuis in Den Haag wordt dinsdagavond aandacht gevraagd voor de hervatting van de bescherming van Nobelprijswinnaar en gynaecoloog Denis Mukwege in Congo, die opnieuw ernstig wordt bedreigd. De internationaal geprezen en beroemde activist, die vele duizenden verkrachte en verminkte vrouwen helpt, wordt al jaren beschermd door troepen van de VN-vredesmissie MONUSCO.

Maar sinds de uitbraak van het coronavirus in het voorjaar wordt de arts, die vanwege het gevaar op het ziekenhuisterrein woont, niet meer beschermd door de militairen en die zullen dat vanwege bezuinigingen ook niet meer hervatten. De lichtprojectie is een initiatief van Stichting Vluchteling en de PvdA. Zij dringen er bij de Nederlandse regering op aan zijn beveiliging tijdelijk op zich te nemen, tot dit internationaal geregeld is.

Een foto van de arts wordt dinsdagavond geprojecteerd op het stadhuis onder de hashtag #protectdrmukwege. Vorige maand vroeg de PvdA ook al aandacht voor de kwestie bij minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken.