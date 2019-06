Lichtkunstwerk herinnert aan Holocaust

Beeldend kunstenaar Daan Roosegaarde heeft een lichtkunstwerk ontworpen dat in januari volgend jaar in zoveel mogelijk gemeenten tegelijk tijdelijk te zien zal zijn. Elke gemeente krijgt een deel van het kunstwerk Levenslicht, zodat alle deelnemers samen één nationaal symbool vormen ter herinnering aan de slachtoffers van de Holocaust. Op 27 januari is het 75 jaar geleden dat vernietigingskamp Auschwitz werd bevrijd.

Het lichtkunstwerk is een initiatief van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Het comité heeft 259 gemeenten waar slachtoffers van de holocaust woonden aangeschreven om mee te doen. Tot nu toe hebben 35 gemeenten toegezegd. Sommige gemeenten voelen er niet veel voor om de bijdrage van 2000 euro te betalen, omdat ze al een eigen Holocaustmonument hebben.

Het comité rekent er toch op dat veel gemeenten mee gaan doen, zegt een woordvoerder. Woensdag kunnen alle gemeentebestuurders zien hoe het kunstwerk eruit komt te zien, als Roosegaarde zijn ontwerp presenteert op een congres.

Roosegaarde is internationaal beroemd om zijn lichtkunstwerken. "Dit project, waar de mensen zelf deel van uitmaken, is een eer", zei hij maandag.