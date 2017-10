In locatie Soesterberg van het detentiecentrum Zeist heeft maandagmorgen vroeg kort een brand gewoed. Een gedetineerde raakte lichtgewond en is met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.

De brand ontstond doordat een gedetineerde een laken in brand stak. Het is niet bekend of dit de persoon is die gewond raakte. Het vuur was binnen een kwartier geblust. Er hoefden geen mensen geëvacueerd te worden.