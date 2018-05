Lichtgewichten kunnen vliegen met e-plane

Vier passagiers krijgen zaterdag de kans om als eerste in Nederland een vliegtochtje te maken met een e-plane. Als ze tenminste niet zwaarder zijn dan 50 kilo, want het elektrische toestel is nog niet geschikt voor zware vrachten, zegt een woordvoerster van Cleantech Regio, die het evenement organiseert.

In Cleantech Regio werken gemeenten in de driehoek Apeldoorn-Deventer-Zutphen samen aan een duurzame toekomst. Elektrisch vervoer maakt daar deel van uit. Vliegveld Teuge bij Apeldoorn heeft plannen om het landelijk centrum voor elektrisch vliegen te worden. De e-plane van de Sloveense vliegtuigbouwer Pipistrel maakt zaterdag vier vluchten vanaf Teuge met steeds één passagier aan boord.

Het elektrische vliegtuigje zou eigenlijk twee weken geleden al opstijgen, maar de licentie voor vliegen in het Hollandse luchtruim kwam volgens de organisatie pas deze week binnen. Wie zaterdag wil instappen, moet zich voor vrijdagmiddag 16.00 uur aanmelden bij Cleantech Regio. Als er meer dan vier liefhebbers zijn wordt er geloot.