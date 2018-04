Lichte vertraging Schiphol door storing

Reizigers op Schiphol ondervinden volgens een woordvoerster van de luchthaven „lichte vertraging” als gevolg van computerproblemen bij Eurocontrol, de Europese luchtverkeersleiding in Brussel. De luchthaven Schiphol adviseert vertrekkende reizigers contact te zoeken met hun luchtvaartmaatschappij of de website of de app van Schiphol in de te raadplegen.

De omvang van het oponthoud valt volgens Schiphol niet precies aan te geven, „maar de impact is niet al te groot”.

Eerder meldde Eurocontrol dat door een storing vele duizenden vluchten vertraging zouden kunnen oplopen. Van de 29.500 vluchten die dinsdag in Europa worden verwacht, kan ongeveer de helft enige vertraging oplopen, liet de organisatie weten. Het probleem is naar verwachting pas laat in de avond opgelost.