Lichte groei passagiers Eindhoven

Het aantal passagiers van Eindhoven Airport is het eerste kwartaal van 2019 licht gestegen, met 3 procent naar 1,28 miljoen. Het aantal vliegbewegingen steeg nauwelijks, met 0,1 procent, en was daarmee iets beneden verwachting, aldus directeur Joost Meijs van Eindhoven Airport donderdag.

De geringe stijging van het aantal vliegbewegingen komt vooral doordat Ryanair per 1 november 2018 zijn thuisbasis in Eindhoven heeft opgeheven. Andere vliegmaatschappijen hebben tijd nodig om dit gat op te vullen, aldus Meijs. Hij verwacht dat dit rond de zomer gebeurd is.

De groei van het aantal passagiers vlakte fors af. Een jaar geleden bedroeg die groei nog 12 procent. Vliegtuigen zaten afgelopen jaar doorgaans voller. Ook werd door de bank genomen met grotere toestellen gevlogen.

De prognose over heel 2019 is 41.000 vliegbewegingen en 6,5 miljoen passagiers. Het aantal vliegbewegingen mag de 43.000 niet overschrijden. Eind april brengt een werkgroep onder leiding van Pieter van Geel een advies uit over de toekomst van het vliegveld. Dan is er meer duidelijkheid of het vliegveld moet krimpen, mag groeien of even groot blijft, aldusi Meijs.

Het vliegveld zet nu in op een betere kwaliteit van de leefomgeving. Zo wordt eind april een buurt-app gelanceerd, waarop buurtbewoners kunnen meepraten over ontwikkelingen op de luchthaven. Ook worden ze via deze app direct geïnformeerd over vliegbewegingen en activiteiten op Eindhoven Airport. „We willen dat omwonenden bij de ontwikkelingen betrokken zijn”, lichtte Meijs toe. Hij sprak van een uniek initiatief. „Ik ken geen voorbeelden van andere luchthavens die dit doen.”

Om de verkeersdruk rond het vliegveld te verminderen is deze week een initiatief gestart waarbij mensen uit heel Brabant voor 9 euro per bus en trein naar Eindhoven Airport kunnen reizen. Daarnaast wordt de infrastructuur rond het vliegveld verbeterd en wil het vliegveld zijn vleugels uitslaan naar nieuwe bestemmingen, zoals London Heathrow. „Dat vereist wel een gematigde groei van de luchthaven, anders hebben we luchtvaartmaatschappijen niets te bieden”, waarschuwt Meijs.