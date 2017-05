Lichte afname verkeersovertredingen begin 2017

In de eerste vier maanden van dit jaar zijn bijna 2.939.000 verkeersovertredingen geconstateerd die zijn afgedaan met een standaard geldboete. Dat is iets minder dan in dezelfde periode vorig jaar toen er bijna 3.002.000 verkeersboetes werden opgelegd voor bijvoorbeeld te hard rijden, door rood rijden, niet handsfree bellen en foutparkeren.

Vooral het aantal overtredingen dat is geconstateerd met behulp van bijvoorbeeld trajectcontroles en flitspalen is gedaald. Het aantal staandehoudingen is juist toegenomen: van bijna 113.000 in de eerste vier maanden van 2016 tot bijna 145.000 in 2017. Dit komt waarschijnlijk doordat de politie meer aandacht heeft voor ‘zichtbare handhaving’ op de weg.

In de cijfers die dinsdag zijn gepubliceerd door het ministerie van Veiligheid en Justitie zitten niet de overtredingen die strafrechtelijk zijn afgedaan.