Licht vuurtoren Brandaris werkt niet

Door een technisch mankement is de lamp van de vuurtoren Brandaris op Terschelling niet aangegaan. Dat meldt Rijkswaterstaat. „De carrousel draait, maar het licht gaat om nog onbekende reden niet aan”, zegt een woordvoerster van de dienst. „De storingsdienst heeft er al naar gekeken, maar nog geen oorzaak kunnen vinden. Ze kijken dinsdag verder.”

De scheepvaart is gewaarschuwd voor de duisternis op de Waddenzee bij Terschelling. „Als de vuurtoren niet brandt, missen schippers een oriëntatiepunt. Ze moeten dan op een andere manier hun positie bepalen, bijvoorbeeld via radar.”

Op sociale media spreken veel Terschellingers hun verbazing uit dat de Brandaris zijn gebruikelijke lichtbundels niet verspreidt.

De vorige keer dat het licht in de Brandaris het niet deed, was in januari 2009. Toen werd er noodverlichting ontstoken, die niet ronddraaide en minder ver reikte dan het echte vuurtorenlicht.