Lichaam vermiste zwemmer Honswijkerplas gevonden

In de Honswijkerplas bij het Utrechtse Tull en ‘t Waal is zondag het lichaam gevonden van een vermiste zwemmer. Onderzoek op het lichaam van het slachtoffer, een man uit Vianen, moet uitwijzen waardoor hij precies om het leven is gekomen, meldt een politiewoordvoerder.

Volgens getuigen probeerde het slachtoffer zijn hond te redden en zou hij daarbij zelf zijn verdronken, maar of dat inderdaad is gebeurd, weet de politie niet. De politie hoopt dat sectie meer duidelijkheid kan geven. De hulpdiensten zochten zaterdag al tevergeefs naar het slachtoffer. Zondag werd opnieuw een zoekactie opgezet.