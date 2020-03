In Georgië is het lichaam gevonden van een vermiste toerist uit Nederland. Dat meldt het Engelstalige Georgia Today.

De 23-jarige Nederlander uit Manderveen (Overijssel) werd op 7 maart als vermist opgegeven bij de Georgische politie. Hij had eerder een café in Koetaisi, de tweede stad van het land, verlaten en was daarna niet meer teruggezien. Het is niet bekend hoe hij om het leven is gekomen.