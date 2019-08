Het stoffelijk overschot dat zaterdagmiddag in de Waal is aangetroffen, is van de eerder deze maand vermiste matroos. Dat meldt de politie op Twitter. De man sloeg bij een sluis in de buurt van Zaltbommel overboord. De hulpdiensten begonnen meteen een grote zoektocht naar de man, maar hij werd niet gevonden.

Zaterdag werd aan de oever van de Waal ter hoogte van het natuurreservaat de Kil Hurwenen het stoffelijk overschot van de vermiste man aangetroffen.