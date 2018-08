Lichaam vermiste man gevonden in recreatieplas

De politie en een speciaal dregteam uit Urk hebben het lichaam van de vermiste 31-jarige Alkmaarder gevonden in het water van recreatiegebied Geestmerambacht. In de plas bij Noord-Scharwoude werd sinds zondag naar de man gezocht.

Zondag aan het eind van de ochtend kregen de hulpdiensten een melding over iemand die in nood verkeerde in het water van het Noord-Hollandse recreatiegebied. Aanvankelijk was het niet zeker of zich inderdaad iemand in het water bevond. In de loop van de middag werden persoonlijke spullen en de fiets van de man uit Alkmaar gevonden.

Het lichaam van de drenkeling werd uiteindelijk in de nacht van zondag op maandag gevonden en geborgen.