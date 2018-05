In het Van Harinxmakanaal in Franeker is het lichaam gevonden van de 26-jarige man uit Soest die sinds zondag werd vermist. De politie meldt dat het slachtoffer is verdronken en dat er geen sporen van een misdrijf zijn.

De man uit Soest was voor het laatst gezien in de jachthaven van de Watersportvereniging Franeker. De politie en marine zochten de afgelopen dagen met duikers en sonarapparatuur in de buurt van de haven. Ook de hulp van speurhonden en een helikopter werd ingeschakeld.